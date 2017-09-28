У Білорусі тепер про всіх іноземців треба повідомляти в МВС

У Білорусі зобов'язали адміністраторів готелів, санаторіїв та інших установ повідомляти в МВС про здачу в оренду приміщень для іноземців протягом трьох годин з моменту поселення.

Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі.

Дана умова набуває чинності з 1 жовтня і пов'язана зі змінами в законі про перебування іноземців в Білорусі, а також в законах про питання вимушеної міграції.

Повідомляти правоохоронцям про всіх іноземців зобов'язані представники готелів, санаторно-курортних і оздоровчих організацій, агроекотуристичні комплекси та інші власники житла, які здають приміщення в оренду іноземним туристам.

"З 1 жовтня 2017 року така інформація повинна передаватися за допомогою інформаційних ресурсів (систем) Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь або єдиного порталу електронних послуг загальнодержавної автоматизованої інформаційної системи або нарочним протягом трьох годин після надання житлових приміщень для проживання іноземців, які тимчасово перебувають в Республіці Білорусь", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель. Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення Павла Гриба.

Згодом батько зниклого звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.

7 вересня МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).