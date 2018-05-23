У Білорусі українському журналісту Шаройку дали вісім років за шпигунство, - посол
Про це журналістам до початку форуму "Мінського діалогу" заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим, повідомляє TUT.BY.
"Він (Шаройко - ред.) отримав більш як вісім років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Український посол додав, що зараз Шаройко перебуває у СІЗО.
"Зараз Шаройко знаходиться у СІЗО КДБ. Днями його відвідував український консул, на умови тримання засуджений не скаржиться", - сказав Кизим.
Український дипломат також повідомив, що з Шаройком бачилася його дружина.
Нагадаємо, Білорусь оголосила персоною нон ґрата радника посольства України Ігоря Скворцова через справу затриманого власкора "Українського радіо" Павла Шаройка.
Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що затриманий в Білорусі український журналіст Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за винагороду збирали для нього відомості розвідувального характеру.
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