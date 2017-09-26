У Білорусі вперше засудили бойовика "ДНР"

У Білорусі 29-річний громадянин отримав вирок за статтею "Участь в збройному формуванні однієї з протиборчих сторін на території іноземної держави, а так само участь у збройному конфлікті, військових діях без уповноваження держави і за відсутності ознак найманства".

На лаві підсудних опинився житель населеного пункту Постави Олексій Єршов, який брав участь у збройному конфлікті на сході України на боці терористичного угрупування "ДНР".

В підсумку за вироком суду Єршов засуджений на два роки обмеження волі без направлення в виправні установи, так звану "домашню хімію", - повіомляє "Наша Ніва".

Видання зазначає, що Єршов не соромився викладати знімки з бойових дій в соціальних мережах. В результаті є багато фото, де він позує з вогнепальною зброєю, танками, на тлі в'їзду в Донецьк.