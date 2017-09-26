У Білорусі вперше засудили бойовика "ДНР"
На лаві підсудних опинився житель населеного пункту Постави Олексій Єршов, який брав участь у збройному конфлікті на сході України на боці терористичного угрупування "ДНР".
В підсумку за вироком суду Єршов засуджений на два роки обмеження волі без направлення в виправні установи, так звану "домашню хімію", - повіомляє "Наша Ніва".
Видання зазначає, що Єршов не соромився викладати знімки з бойових дій в соціальних мережах. В результаті є багато фото, де він позує з вогнепальною зброєю, танками, на тлі в'їзду в Донецьк.
У Білорусі Олексій мав дружину й дитину.
Фото: nn.by
Раніше не були відомі випадки, щоб у Білорусі судили саме за участь у бойових діях, зазначає "Наша Ніва".
Нагадаємо, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали колишнього командира одного з підрозділів бойовиків так званої "ДНР".
Як повідомляв iPress.ua раніше, Британський суд вперше визнав громадянина країни Бенджаміна Стімсона, який воював на Донбасі на боці бойовиків, винним у терористичній діяльності і засудив його до п'яти років і чотирьох місяців в'язниці.
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