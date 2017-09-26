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У Білорусі вперше засудили бойовика "ДНР"

Суд проходив у Вітебську за закритими дверима
У Білорусі 29-річний громадянин отримав вирок за статтею "Участь в збройному формуванні однієї з протиборчих сторін на території іноземної держави, а так само участь у збройному конфлікті, військових діях без уповноваження держави і за відсутності ознак найманства".
У Білорусі вперше засудили бойовика "ДНР" Фото: nn.by

На лаві підсудних опинився житель населеного пункту Постави Олексій Єршов, який брав участь у збройному конфлікті на сході України на боці терористичного угрупування "ДНР".

В підсумку за вироком суду Єршов засуджений на два роки обмеження волі без направлення в виправні установи, так звану "домашню хімію", -  повіомляє "Наша Ніва".

Видання зазначає, що Єршов не соромився викладати знімки з бойових дій в соціальних мережах. В результаті є багато фото, де він позує з вогнепальною зброєю, танками, на тлі в'їзду в Донецьк.

У Білорусі Олексій мав дружину й дитину.

Фото: nn.by

Раніше білорусів, які воюють на території іноземних держав, могли засудити тільки за статтею "найманство", проте потім з ініціативи КДБ було внесено зміни до Кримінального кодексу, в результаті чого за гратами можуть опинитися і ті, хто бореться не за гроші, а з ідейних переконань.

Раніше не були відомі випадки, щоб у Білорусі судили саме за участь у бойових діях, зазначає "Наша Ніва".

Нагадаємо, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали колишнього командира одного з підрозділів бойовиків так званої "ДНР".

Як повідомляв iPress.ua раніше, Британський суд вперше визнав громадянина країни Бенджаміна Стімсона, який воював на Донбасі на боці бойовиків, винним у терористичній діяльності і засудив його до п'яти років і чотирьох місяців в'язниці.

 

 

 

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26 09 2017 15:54
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