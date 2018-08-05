У Білорусі заборонили акцію "Безсмертний полк"
Як розповів виданню TUT.BY голова Координаційної ради керівників білоруських громадських об'єднань російських співвітчизників Андрій Геращенко, у Мінміськвиконкомі пояснили, що 9 травня в країні будуть проводитися інші акції.
За словами Геращенка, люди все одно вийдуть 9 травня, але вже не організованою колоною.
Минулого року організаторам акції Мінгорвиконком запропонував приєднатися до республіканської акції "Білорусь пам'ятає". Учасники акції з банером "Безсмертний полк" зібралися окремо у філармонії, а пізніше приєдналися до акції "Білорусь пам'ятає" і поклали квіти на площі Перемоги.
Нагадаємо, що російська делегація на "Євробаченні" пронесла вулицями Лісабона прапори "ДНР" і "ЛНР". В "акції" брала участь представниця Росії на конкурсі Юлія Самойлова.
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