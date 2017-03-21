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У Білорусі затримали десятки бойовиків, які готували збройні провокації

За словами Лукашенка, один з таборів бойовиків перебував в Україні
У Білорусі затримали бойовиків, які, нібито, готували провокацію зі зброєю
У Білорусі затримали десятки бойовиків, які готували збройні провокації Олександр Лукашенко. Фото: euroradio.fm

Відповідаючи на запитання одного з працівників про причини активізації останнім часом, так званої, "п'ятої колони" і різних опозиційних структур, президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив: "Вони не тільки не спали. Ми вже кілька десятків затримали (не тих, що в автобусах, анархістів з масками), які тренувалися в таборах зі зброєю. До речі, один з таборів був в районі Бобруйська і Осиповичів. Інші табори - в Україні. По-моєму, у Литві чи в Польщі, не буду стверджувати, але десь там".

Лукашенко також розповів про те, як вдалося дізнатися про плани бойовиків.

"Спасибі, що є білоруси і білоруски справжні, які будучи за кордоном - в Євросоюзі - попередили нас. Жінка прийшла в посольство і попередила, офіційно написала листа: готується провокація. І ми почали розбиратися. І, справді, вийшли на дуже цікаві речі", - наводить слова Лукашенка агентство "БЕЛТА".

Нагадаємо, що через "податок на дармоїдство" в Білорусі з лютого проходять масові акції протесту і це попри те, що 9 березня президент Олександр Лукашенко оголосив, що податок не стягуватимуть до 2018 року.

Згідно з новим законом, кожен офіційно непрацюючий громадянин країни повинен заплатити в бюджет близько 200 євро в рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору.

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21 03 2017 13:39
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