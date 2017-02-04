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У Білорусі затримали трьох українців, які приїхали на теологічний семінар

Посольство не змогло прокоментувати інформацію про затриманих
Трьох громадян України - Леоніда Номерчука зі Львова, Ашота Саркісяна з Хмельницького та Владислава Єрмолова з Миколаєва – християнських проповідників, які приїхали до Білорусі на теологічний семінар, затримали в Мінську.
У Білорусі затримали трьох українців, які приїхали на теологічний семінар Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Белорусский партизан" з посиланням на білоруського політика Алеся Логвинця, який перебував у Центрі ізоляції правопорушників та був звільнений 2 квітня.

Зазначається, що теологічний семінар, організований "Місією Блага звістка", мав відбуватися з 21 до 24 березня за участю пастора з Південної Кореї та гостей з України. Без пояснення причин договір про оренду приміщення у СОЦ "Олімп" був розірваний, а організатори намагалися знайти нове місце для проведення свого семінару.

"22 березня біля площі Якуба Колоса троє громадян України – проповідників, які мали брати участь у семінарі, були зупинені міліцією за перехід вулиці у недозволеному місці та оштрафовані. Однак штрафом для них справа не обмежилася – на українців склали протоколи за дрібне хуліганство. І за правопорушення, якого вони не скоювали, українці отримали по 15 діб адміністративного арешту", – йдеться в повідомленні. 

За словами Логвинця, зв'язатися з посольством України в Білорусі затриманим дозволили лише за допомогою листа.

"Дійшов цей лист до адресата і чи був взагалі відправлений – невідомо. 2 квітня посольство не змогло прокоментувати "Белорусскому партизану" інформацію про затриманих, пообіцяли, що завтра прес-секретар зробить заяву", – зазначає видання. 

Окрім того Логвинець повідомив, що бачив на прогулянці в дворику ізолятора двох хлопців з України, які були одягнені у тюремні роби, оскільки їх одяг було вилучено для експертизи на предмет зіткнення з вибуховими речовинами. Іншої інформації про них немає.

Нагадаємо, суд Ленінського району Мінська засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях до Дня Волі 25 березня.

У Мінську затримали ще одного громадянина України через участь у масових протестах на Дні Волі Білорусі.

Згодом суд постановив депортувати в Україну двох громадян України, затриманих на мітингу в Мінську 25 березня.

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02 04 2017 18:50
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