У Білорусі затримали трьох українців, які приїхали на теологічний семінар
Про це повідомляє "Белорусский партизан" з посиланням на білоруського політика Алеся Логвинця, який перебував у Центрі ізоляції правопорушників та був звільнений 2 квітня.
Зазначається, що теологічний семінар, організований "Місією Блага звістка", мав відбуватися з 21 до 24 березня за участю пастора з Південної Кореї та гостей з України. Без пояснення причин договір про оренду приміщення у СОЦ "Олімп" був розірваний, а організатори намагалися знайти нове місце для проведення свого семінару.
"22 березня біля площі Якуба Колоса троє громадян України – проповідників, які мали брати участь у семінарі, були зупинені міліцією за перехід вулиці у недозволеному місці та оштрафовані. Однак штрафом для них справа не обмежилася – на українців склали протоколи за дрібне хуліганство. І за правопорушення, якого вони не скоювали, українці отримали по 15 діб адміністративного арешту", – йдеться в повідомленні.
За словами Логвинця, зв'язатися з посольством України в Білорусі затриманим дозволили лише за допомогою листа.
"Дійшов цей лист до адресата і чи був взагалі відправлений – невідомо. 2 квітня посольство не змогло прокоментувати "Белорусскому партизану" інформацію про затриманих, пообіцяли, що завтра прес-секретар зробить заяву", – зазначає видання.
Окрім того Логвинець повідомив, що бачив на прогулянці в дворику ізолятора двох хлопців з України, які були одягнені у тюремні роби, оскільки їх одяг було вилучено для експертизи на предмет зіткнення з вибуховими речовинами. Іншої інформації про них немає.
Нагадаємо, суд Ленінського району Мінська засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях до Дня Волі 25 березня.
У Мінську затримали ще одного громадянина України через участь у масових протестах на Дні Волі Білорусі.
Згодом суд постановив депортувати в Україну двох громадян України, затриманих на мітингу в Мінську 25 березня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків