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У Білорусі затримали журналістів порталу TUT.BY та видання "БелаПАН"

Вони фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "БЕЛТА"
Слідчий комітет Білорусі затримав головну редакторку інтернет-порталу TUT.BY Марину Золотову, редакторку TUT.BY Анну Калтигіну та журналістку видання "БелаПАН" Тетяну Коровенкову.
У Білорусі затримали журналістів порталу TUT.BY та видання "БелаПАН" Фото: gettyimages.com

До протиправної діяльності причетні співробітники порталу TUT.BY, інформагентства "БелаПАН" та видавничого дому "Білоруська наука", повідомляє Слідчий комітет Білорусі, інформує "Громадське".

У Слідчому комітеті повідомили, що приводом для порушення кримінальної справи було повідомлення республіканського унітарного підприємства "БелТА" про збої під час здійснення доступів до платної підписки послуг, які надавалися названим підприємством одному з його замовників.

Водночас портал TUT.BY повідомив про проведення обшуків у їхньому офісі.

"Під час перевірки співробітники МВС виявили численні факти неправомірного доступу до комп’ютерної інформації, власником якої є "БелТА". Протягом двох років (2017-2018 рр.) без відома і згоди республіканського унітарного підприємства здійснено понад 15 тисяч несанкціонованих підключень до інформації, що зберігається в комп’ютерній системі підприємства. До зазначеної протиправної діяльності причетні посадові особи видавничого дому "Білоруська наука", ЗАТ "БелаПАН", ТОВ "ТутБай Медіа", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з моніторингом "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводять спільно з партнерськими організаціями, за 7 місяців 2018 року трапилися 53 інциденти із застосуванням сили до журналістів.

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07 08 2018 11:48
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