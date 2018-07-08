У Білорусі затримали журналістів порталу TUT.BY та видання "БелаПАН"

Вони фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "БЕЛТА"

Слідчий комітет Білорусі затримав головну редакторку інтернет-порталу TUT.BY Марину Золотову, редакторку TUT.BY Анну Калтигіну та журналістку видання "БелаПАН" Тетяну Коровенкову.

До протиправної діяльності причетні співробітники порталу TUT.BY, інформагентства "БелаПАН" та видавничого дому "Білоруська наука", повідомляє Слідчий комітет Білорусі, інформує "Громадське".

У Слідчому комітеті повідомили, що приводом для порушення кримінальної справи було повідомлення республіканського унітарного підприємства "БелТА" про збої під час здійснення доступів до платної підписки послуг, які надавалися названим підприємством одному з його замовників.

Водночас портал TUT.BY повідомив про проведення обшуків у їхньому офісі.

"Під час перевірки співробітники МВС виявили численні факти неправомірного доступу до комп’ютерної інформації, власником якої є "БелТА". Протягом двох років (2017-2018 рр.) без відома і згоди республіканського унітарного підприємства здійснено понад 15 тисяч несанкціонованих підключень до інформації, що зберігається в комп’ютерній системі підприємства. До зазначеної протиправної діяльності причетні посадові особи видавничого дому "Білоруська наука", ЗАТ "БелаПАН", ТОВ "ТутБай Медіа", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з моніторингом "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводять спільно з партнерськими організаціями, за 7 місяців 2018 року трапилися 53 інциденти із застосуванням сили до журналістів.