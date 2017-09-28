У Білорусі заявляють про порушення Україною повітряного простору

Державна прикордонна служба України запевняє, що жодного порушення повітряного простору Білорусі не було

У Міноборони Білорусі заявили про порушення Україною повітряного простору країни 25 вересня.

За поданням відомства керівнику української дипмісії в Мінську у четвер, 28 вересня, вручили ноту, йдеться в повідомленні МЗС Білорусі.

Зазначається, що повітряний простір Білорусі порушив літак DA-42.

Згідно з повідомленням, що білоруська сторона "очікує офіційних пояснень".

Також у повідомленні йдеться, що білоруська сторона задоволена підсумками проведеного Державіаслужбою України розгляду, який показав безпідставність раніше озвучених звинувачень на адресу білоруських авіакомпаній, які нібито порушили повітряний простір України.

Державна прикордонна служба України запевняє, що жодного порушення повітряного простору Білорусі не було.

"Державна прикордонна служба продовжує моніторити лінію україно-білоруського державного кордону, в тому числі ми здійснюємо повітряний моніторинг. Мова йде про крайній політ 25 вересня. Білоруська сторона вважає, що наш патрульний літак порушив повітряний простір Білорусі", – пояснив 28 вересня речник ДПС Олег Слободян у коментарі "Українській правді"

Водночас він запевнив, що польоти (про них ДПС завчасно попереджає білоруську сторону) здійснювались чітко визначеним маршрутом з прив'язкою до державного кордону.

"Жоден із приборів, якими оснащені наші літаки не зафіксував порушення державного кордону України", – наголосив Слободян.

Він запевнив, що прикордонники перевірили цю інформацію і по лінії Міністерства оборони України через Сили протиповітряної оборони: "Порушення повітряного простору не було".

Водночас речник ДПСУ зазначив, що вони ознайомлені з позицією білоруської сторони, яка вважає, що порушення було.

"Ми цю інформацію звичайно візьмемо до відома і ще раз перевіримо всю документацію, яка стосується результатів виконання польотів", – запевнив Слободян.