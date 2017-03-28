Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Білорусі заявили про проблеми з пропуском на кордоні з Україною

У пункті пропуску "Славутич" на кордоні України з Білоруссю виникли проблеми з електропостачанням, в результаті чого оформлення громадян і транспорту тимчасово призупинено
У Білорусі заявили про проблеми з пропуском на кордоні з Україною Фото: dw.de

Про це повідомляє прес-служба Державного прикордонного комітету Білорусі.

"За інформацією, що надійшла від української сторони, в пункті пропуску "Славутич" (суміжний білоруський - "Комарин") виникли технічні проблеми з електропостачанням. У зв'язку з цим тимчасово припинено оформлення громадян і транспорту в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Білоруські прикордонники просять враховувати дану інформацію при плануванні поїздок в Україну і рекомендують скористатися найближчими пунктами пропуску "Нова Гута", "Олександрівка", "Нова Рудня".

Нагадаємо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання бойовиків, які готували збройну провокацію. За його словами, бойовики тренувалися в таборах зі зброєю в Україні, Польщі чи Литві.

Посольство України в Білорусі заявило, що "такі інформаційні пасажі ображають честь і гідність українських громадян, не сприяють підтриманню авторитету Білорусі як миролюбного майданчика для розвитку конструктивного діалогу, націленого на підтримку добросусідських відносин з Україною".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2017 23:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.