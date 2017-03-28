У Білорусі заявили про проблеми з пропуском на кордоні з Україною
Про це повідомляє прес-служба Державного прикордонного комітету Білорусі.
"За інформацією, що надійшла від української сторони, в пункті пропуску "Славутич" (суміжний білоруський - "Комарин") виникли технічні проблеми з електропостачанням. У зв'язку з цим тимчасово припинено оформлення громадян і транспорту в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.
Білоруські прикордонники просять враховувати дану інформацію при плануванні поїздок в Україну і рекомендують скористатися найближчими пунктами пропуску "Нова Гута", "Олександрівка", "Нова Рудня".
Нагадаємо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання бойовиків, які готували збройну провокацію. За його словами, бойовики тренувалися в таборах зі зброєю в Україні, Польщі чи Литві.
Посольство України в Білорусі заявило, що "такі інформаційні пасажі ображають честь і гідність українських громадян, не сприяють підтриманню авторитету Білорусі як миролюбного майданчика для розвитку конструктивного діалогу, націленого на підтримку добросусідських відносин з Україною".
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