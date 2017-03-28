У Білорусі заявили про проблеми з пропуском на кордоні з Україною

У пункті пропуску "Славутич" на кордоні України з Білоруссю виникли проблеми з електропостачанням, в результаті чого оформлення громадян і транспорту тимчасово призупинено

Про це повідомляє прес-служба Державного прикордонного комітету Білорусі.

"За інформацією, що надійшла від української сторони, в пункті пропуску "Славутич" (суміжний білоруський - "Комарин") виникли технічні проблеми з електропостачанням. У зв'язку з цим тимчасово припинено оформлення громадян і транспорту в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Білоруські прикордонники просять враховувати дану інформацію при плануванні поїздок в Україну і рекомендують скористатися найближчими пунктами пропуску "Нова Гута", "Олександрівка", "Нова Рудня".

Нагадаємо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання бойовиків, які готували збройну провокацію. За його словами, бойовики тренувалися в таборах зі зброєю в Україні, Польщі чи Литві.

Посольство України в Білорусі заявило, що "такі інформаційні пасажі ображають честь і гідність українських громадян, не сприяють підтриманню авторитету Білорусі як миролюбного майданчика для розвитку конструктивного діалогу, націленого на підтримку добросусідських відносин з Україною".