У Білорусі журналістові, який працював в Україні, присудили чотири роки обмеження волі
Суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на строк чотири роки, інформує Радіо Свобода.
Враховуючи те, що він відбув півроку в СІЗО, Галко повинен відбути у виправній установі відкритого типу ще 3,5 року.
Після оголошення вироку суд звільнив Галка з-під варти.
Обмеження волі - це вид покарання, під час якого засуджені перебувають під охороною в гуртожитках, але можуть виходити за їх межі вдень для роботи. Вони також можуть мати побачення з рідними.
Прокуратура просила суд засудити Галка до трьох років ув'язнення.
Галка звинувачують у насильстві щодо працівника білоруської міліції. Затримали журналіста в квітні, коли він повернувся в Білорусь з України, де жив протягом кількох місяців.Слідчі заявляють, що у Галка був конфлікт з працівником міліції, в результаті чого у останнього розбився телефон. Журналіст звинувачення відкидає.
Дмитру Галку 38 років, він працював у багатьох незалежних білоруських ЗМІ. Серед останніх місць його роботи в Білорусі був заснований Павлом Шереметом опозиційний сайт "Белорусский партизан", який минулого року заблокований в Білорусі.
Дмитро Галко також був позаштатним автором кількох українських ЗМІ, зокрема англомовного видання Kyiv Post. З 2014 року Галко здійснив багато відряджень на Донбас, писав про збройний конфлікт на сході України.
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