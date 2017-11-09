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У Бішкеку затримали росіянку-снайпера, яка воювала за бойовиків на Донбасі

Жінка намагалася проникнути в будівлю Верховного суду Киргизії
У Бішкеку під час спроби проникнення в будівлю Верховного суду Киргизстану було затримано громадянку Росії, яка воювала на сході України і була снайпером бойовиків.
У Бішкеку затримали росіянку-снайпера, яка воювала за бойовиків на Донбасі Фото: wiesbaden.armymwr.com

При собі жінка мала патрони від снайперської гвинтівки Драгунова.

"Минулої п'ятниці співробітники внутрішніх справ при спробі проникнення в будівлю Верховного суду Киргизстану затримали громадянку РФ. За непідтвердженими даними, при ній були бойові патрони", - повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в судових органах республіки.

За його словами, найближчим часом судові органи визначать затриманій запобіжний захід.

МВС країни поки що не коментував затримання.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала "екс-директорку" Луганського патронного заводу, яка постачала набої бойовикам.

 
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11 09 2017 11:58
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