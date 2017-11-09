CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Бішкеку під час спроби проникнення в будівлю Верховного суду Киргизстану було затримано громадянку Росії, яка воювала на сході України і була снайпером бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бішкеку затримали росіянку-снайпера, яка воювала за бойовиків на Донбасі
Жінка намагалася проникнути в будівлю Верховного суду Киргизії
Фото: wiesbaden.armymwr.com
При собі жінка мала патрони від снайперської гвинтівки Драгунова.
"Минулої п'ятниці співробітники внутрішніх справ при спробі проникнення в будівлю Верховного суду Киргизстану затримали громадянку РФ. За непідтвердженими даними, при ній були бойові патрони", - повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в судових органах республіки.
За його словами, найближчим часом судові органи визначать затриманій запобіжний захід.
МВС країни поки що не коментував затримання.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала "екс-директорку" Луганського патронного заводу, яка постачала набої бойовикам.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 09 2017 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа