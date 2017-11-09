У Бішкеку затримали росіянку-снайпера, яка воювала за бойовиків на Донбасі Жінка намагалася проникнути в будівлю Верховного суду Киргизії

У Бішкеку під час спроби проникнення в будівлю Верховного суду Киргизстану було затримано громадянку Росії, яка воювала на сході України і була снайпером бойовиків.

Фото: wiesbaden.armymwr.com

При собі жінка мала патрони від снайперської гвинтівки Драгунова. "Минулої п'ятниці співробітники внутрішніх справ при спробі проникнення в будівлю Верховного суду Киргизстану затримали громадянку РФ. За непідтвердженими даними, при ній були бойові патрони", - повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в судових органах республіки. За його словами, найближчим часом судові органи визначать затриманій запобіжний захід. МВС країни поки що не коментував затримання. Нагадаємо, Служба безпеки затримала "екс-директорку" Луганського патронного заводу, яка постачала набої бойовикам.

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