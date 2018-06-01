У блоці Меркель пропонують висилати з Німеччини мігрантів-антисемітів
Про це йдеться у чорновому варіанті пропозиції фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, який є у розпорядженні видання Die Welt, пише DW.
"Хто відкидає життя євреїв у Німеччині або ставить під питання право на існування Ізраїлю, тому немає місця в нашій країні", - зазначено у заяві.
Представники ХДС/ХСС хочуть, щоб до мігрантів-антисемітів у повному обсязі застосовувалися "усі превентивні заходи, аж до можливості видворення".
Як зазначив віце-голова фракції ХДС/ХСС Штефан Гарбарт, також у фракції хочуть "протистояти антисемітизму серед мігрантів арабського та африканського походження".
Фракція планує представити свою пропозицію в Бундестазі до 27 січня - дня пам'яті жертв Голокосту.
Нагадаємо, що уряд ФРН офіційно схвалив визначення антисемітизму, розроблене Міжнародною організацією зі співробітництва в увічненні і вивченні Голокосту (IHRA).
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