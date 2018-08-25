У Болгарії перекинувся пасажирський автобус: 15 людей загинули
Як повідомляє БГНЕС, ДТП сталася о 17:10 за місцевим часом. Автобус з пасажирами прямував у Софію.
До місця прибули 15 аварійних бригад з Софії. Усі лікарні столиці попередили про ДТП.
Очевидці повідомили, що це був пасажирський автобус, яким їхали близько 50 людей.
Міністр охорони здоров'я країни Кирило Ананієв, який побував в одній з лікарень, куди доставили поранених, описав ситуацію як "надзвичайно важку". Він уточнив, що 13 людей загинули на місці, двоє – по дорозі в лікарню.
Болгарський телеканал NOVA інформує, що в автобусі були пасажири, які їхали з екскурсії в монастир "Семи престолів" неподалік міста Своге.
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив 27 серпня днем жалоби в пам'ять про жертви автокатастрофи.
Нагадаємо, в центральній частині Фінляндії автобус з пасажирами зіткнувся з п'ятьма автомобілями і впав з мосту на залізничні колії. Чотири людини загинули, ще 20 дістали поранення.
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