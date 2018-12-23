У Болгарії поліція перешкодила проукраїнській акції проти агресії Росії на Азові

У столиці Болгарії Софії поліція завадила проукраїнській протестній акції біля подарованої Росією новорічної ялинки, під якою активісти вимагали звільнення полонених моряків ВМС України.

"Болгари й українці зібралися сьогодні о 15:00 біля собору Святої Неділі, перед скандальною новорічною ялинкою, яку посол Росії Анатолій Макаров подарував мешканцям Софії кілька днів тому від імені уряду в Москві. Їхня акція - протест проти агресивної російської політики. Громадяни вимагали свободи для українських моряків, заарештованих у Керченській протоці. Невдоволені політикою Кремля махали українським прапором і плакатами з вимогою зупинити російську агресію", - повідомляє болгарське видання Faktor.bg.

Зазначається, що активісти розмістили біля підніжжя ялинки символічні кораблики з іменами полонених моряків, які згодом почепили на саме дерево, разом із листівками проти російської агресії.

Проте на місце викликали поліцію, яка ідентифікувала всіх учасників і заходилася зривати з ялинки листівки, кораблики та прапорці України і Болгарії.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістила одна з учасниць пікету Марта Георгева.

У публікації також наголошується на знаковості того, що російська ялинка встановлена перед храмом, який "близько ста років тому був підірваний комуністичними терористами за наказом радянських більшовиків".

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.