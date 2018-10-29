У Болгарії розкрили схему з продажу документів для громадянства по 5000 євро

У Болгарії розкрили схему з продажу сертифікатів про походження, які дозволяли вихідцям третіх країн претендувати на болгарський паспорт.

Про це заявив заступник головного прокурора Болгарії Іван Гешев, повідомляє болгарський канал NOVA.

За його словами, у рамках розслідування корупційних практик в Державному агентстві для болгар за кордоном затримали керівника агентства Петара Харалампієва, його заступників та ще низку співробітників і посередників. Загалом повідомляється про понад 20 затримань.

"Йдеться про організовану злочинну групу, яка за хабарі здійснювала посадові злочини і злочини з документами. Я можу підтвердити, що затримано керівництво Державного агентства для болгар за кордоном, включно з головою, його заступником і секретарем", - повідомив Гешев.

Повідомляється, що протягом кількох місяців агентство незаконно видавало громадянам третіх країн, здебільшого України, Молдови та Македонії сертифікати про болгарське походження. Вартість одного такого документа сягала 5 тисяч євро. Щотижня агентство видавало по 30-40 таких сертифікатів.

У рамках розслідування правоохоронці провели обшуки за кількома адресами у трьох болгарських містах – Софії, Кюстенділі та Плевені.

Агентство для болгар за кордоном відіграє ключову роль у процедурі натуралізації громадян третіх країн, які можуть довести, що щонайменше один з їх батьків або дідусів-бабусь був болгарином. Щорічно у Болгарії у такий спосіб проходять натуралізацію до 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, у середу, 19 вересня, "Укрінформ" опублікував відео, на якому в консульстві Угорщини в Закарпатській області українцям видають угорські паспорти і змушують читати клятву, зазначаючи, що про це не варто повідомляти українську владу.