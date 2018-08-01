У Болгарії серед білого дня на столичній вулиці розстріляли впливового бізнесмена

У столиці Болгарії, Софії, 8 січня застрелили власника компанії "Лактіма", одного з найбільших у країні виробників молочних продуктів, бізнесмена Петра Христова.

Як повідомляє портал Novinite.bg, Христов отримав вісім куль із малокаліберного пістолета.

Згодом у МВС Болгарії повідомили, що поліція розслідує всі можливі версії злочину, зокрема й пов'язані з бізнесом загиблого, а також можливою наявністю у вбивці особистих мотивів.

"Поки немає даних про те, що він отримував погрози", – йдеться в повідомленні.

Поліції поки не вдалося виявити нападника, незважаючи на те, що на початку 2018 року в Софії були запроваджені підвищені заходи безпеки, пов'язані з майбутнім проведенням у столиці церемонії передачі Болгарії головування в Євросоюзі.

Повідомляється також, що вбитий Христов був близький до правлячої в Болгарії партії ГЕРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії").

Нагадаємо, біля Одеси до смерті забили турецького бізнесмена.

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