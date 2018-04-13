У Болгарії в ДТП з автобусом загинули шестеро людей, більше 20 постраждали
За окремими даними, кількість загиблих в результаті аварії може становити 10. Однак головний комісар Болгарії Младен Марінов, який прибув на місце події, підтвердив загибель шести людей, повідомляє видання БГНЕС.
Поранення отримали 22 особи, четверо з них у вкрай важкому стані.
Інцидент стався невдовзі після 11.00, коли автобус, який їхав з Бургаса до Софії, зіткнувся з автомобілем, перекинувся і впав у кювет.
Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса їхав обережно і не є винуватцем аварії. Представник автобусної компанії, яка обслуговувала рейс, стверджує, що водій пропрацював у них 10 років, а сам автобус був справний.
Нагадаємо, що семеро дітей і троє дорослих загинули унаслідок падіння шкільного автобусу в яр у передгір’ї Гімалаїв в Індії.
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