У Болгарії в ДТП з автобусом загинули шестеро людей, більше 20 постраждали

Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса їхав обережно і не є винуватцем аварії

У Болгарії в результаті зіткнення автобуса з легковим автомобілем загинули щонайменше шість осіб і постраждали ще 22.

За окремими даними, кількість загиблих в результаті аварії може становити 10. Однак головний комісар Болгарії Младен Марінов, який прибув на місце події, підтвердив загибель шести людей, повідомляє видання БГНЕС.

Поранення отримали 22 особи, четверо з них у вкрай важкому стані.

Інцидент стався невдовзі після 11.00, коли автобус, який їхав з Бургаса до Софії, зіткнувся з автомобілем, перекинувся і впав у кювет.

Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса їхав обережно і не є винуватцем аварії. Представник автобусної компанії, яка обслуговувала рейс, стверджує, що водій пропрацював у них 10 років, а сам автобус був справний.

Нагадаємо, що семеро дітей і троє дорослих загинули унаслідок падіння шкільного автобусу в яр у передгір’ї Гімалаїв в Індії.