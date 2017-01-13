У Болгарії вперше за більш ніж 60 років замерзло Чорне море, - ВІДЕО У XX столітті Чорне море в цій акваторії замерзало всього тричі

В районі популярного курорту Бургас у Болгарії вперше з 1954 року замерзло Чорне море.

Фото: Община Бургас / Facebook

Болгарія переживає найхолодніший період за останні 100 років. В окремих районах температура повітря опускалася до -29 градусів, повідомляє National Geographic.

Фото: nat-geo.ru Нагадаємо, що морози, що встановилися минулого тижня, забрали у Західній Європі загалом понад 60 життів. В Україні ж за тиждень замерзли насмерть 40 людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію