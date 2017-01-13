Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Болгарії вперше за більш ніж 60 років замерзло Чорне море, - ВІДЕО

У XX столітті Чорне море в цій акваторії замерзало всього тричі
В районі популярного курорту Бургас у Болгарії вперше з 1954 року замерзло Чорне море.
У Болгарії вперше за більш ніж 60 років замерзло Чорне море, - ВІДЕО Фото: Община Бургас / Facebook

Болгарія переживає найхолодніший період за останні 100 років.

В окремих районах температура повітря опускалася до -29 градусів, повідомляє National Geographic.


Фото: nat-geo.ru

Нагадаємо, що морози, що встановилися минулого тижня, забрали у Західній Європі загалом понад 60 життів.

В Україні ж за тиждень замерзли насмерть 40 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2017 19:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat