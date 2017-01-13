CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ районі популярного курорту Бургас у Болгарії вперше з 1954 року замерзло Чорне море.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Болгарії вперше за більш ніж 60 років замерзло Чорне море, - ВІДЕО
У XX столітті Чорне море в цій акваторії замерзало всього тричі
Фото: Община Бургас / Facebook
Болгарія переживає найхолодніший період за останні 100 років.
В окремих районах температура повітря опускалася до -29 градусів, повідомляє National Geographic.
Фото: nat-geo.ru
Нагадаємо, що морози, що встановилися минулого тижня, забрали у Західній Європі загалом понад 60 життів.
В Україні ж за тиждень замерзли насмерть 40 людей.
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