У больнічку не піду, одіялко не братиму, - Добкін пообіцяв, що не втече
Про це він заявив в кулуарах парламенту після голосування про його арешт. "Ще тиждень тому я не сумнівався, що так буде. Ви не чули нічого, що підтверджувало б звинувачення ГПУ. Це чиста політика. Я обіцяв нікуди не тікати, я не втік", - сказав він.
Він переконаний, що його справа є політичною. "Я завтра буду у призначений час з адвокатами", - зазначив Добкін, повідомляє Інтерфакс.
Крім того він сказав, що обов’язков щек повернеться у Раду. "Я обов'язково повернуся у цей зал, але не знаю коли", - додав він.
Добкін також вважає, що в якості застави з нього вимагатимуть непосильну для нього суму. За словами Добкіна, він чекав на негайний арешт.
"Я очікував, що мене заарештують прямо тут. Але, вочевидь, живого мученика з мене вони робити не хочуть", - заявив нардеп. Парламентарій також запевнив, що прекрасно почувається, і в лікарню не піде.
"Я перебуваю у хорошій формі, на больнічку не збираюсь, одіялко в клітинку не братиму", - заявив Добкін. "Я пишаюся, що мені Бог подарував такий день", - сказав Добкін.
Нагадаємо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.
Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які знаходяться у будівлі Верховної Ради з ранку четверга, зустріли рішення про дозвіл на арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна радістю і запалюванням димових шашок.
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