У Борисполі чоловік навприсядки хотів обійти прикордонний контроль, - ВІДЕО

В аеропорту Бориспіль затримали чоловіка, який намагався навприсядки оминути прикордонний контроль.

Чоловік прибув на лінію паспортного контролю та, дочекавшись своєї черги, вирішив обійти його. Присівши навприсядки, він проліз між кабінами, де прикордонники здійснюють перевірку документів, повідомляє Держприкордонслужба (ДПСУ).

Його одразу помітили, а інспектор, який виявив порушника, затримав чоловіка та передав оперативним співробітникам ДПСУ.

Під час бесіди чоловік повідомив, що він житель Києва 1989 року народження. Свої дії порушник спочатку обґрунтував тим, що у такий спосіб хотів перевірити пильність прикордонників, а згодом сказав, що планував відлетіти до Нью-Йорка, рейсів у напрямку якого не було. Встановити особу поки не вдалося, при собі чоловік документів не мав, серед речей в нього було лише 45 копійок.

Наразі порушника затримано до трьох діб з метою встановлення особи, після чого він нестиме відповідальність за свої дії згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, що в аеропорту "Бориспіль" упіймали 25-річного чоловіка, який намагався провезти в Україну з Бразилії понад 1 кг кокаїну в своєму шлунку. Молодик погодився це зробити за $4,5 тис.