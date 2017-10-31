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У "Борисполі" літак зіткнувся з вантажним автомобілем

Пасажирів рейсу пересадили на резервний літак, його виліт був запланований на 11:30
У столичному аеропорту "Бориспіль" сьогодні вранці зіткнулися літак і вантажний автомобіль служби бортового харчування.
У "Борисполі" літак зіткнувся з вантажним автомобілем Фото: Facebook Igor Gumennyy

"У вівторок, 31 жовтня, о 9:55 літак МАУ Boeing 737-800, який мав виконати рейс PS025 Київ-Харків, зіткнувся з автомобілем кейтерингової компанії. Повітряне судно почало руління зі стоянки, отримавши на це дозвіл від наземних служб. Зараз проводиться розслідування обставин зіткнення і аналіз можливих пошкоджень", - повідомили в компанії "Міжнародні авіалінії України".

Пасажирів рейсу пересадили на резервний літак, його виліт був запланований на 11:30.

Нагадаємо, що влітку 2018 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ–Торонто.

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31 10 2017 12:17
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