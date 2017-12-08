У Борисполі поліція затримала чоловіка, який продавав наркотики на території школи

Затриманий працював біля однієї зі шкіл міста і робив так звані "закладки"

У Борисполі Співробітники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини задокументували діяльність 37-річного наркодилера.

"Правоохоронці затримали зловмисника з речовими доказами під час чергових протиправних дій. Він спробував втекти, але поліцейські завадили цьому і майже одразу правопорушник зізнався у своїй діяльності", – повідомляє ГУ НП у Київській області.

Оперативники вилучили 40 розфасованих пакунків із особливо небезпечною речовиною метадон. За один такий пакунок дилер отримував близько 400 грн. Він ховав "зілля" на території школи, після чого наркозалежні громадяни вживали психотропні речовини.



Фото: ГУ НП у Київській області

Також поліція з’ясувала, що підозрюваний раніше притягався до відповідальності за крадіжки та вживання наркотиків.

Вилучені речові докази направлені на відповідні експертизи. Наразі з’ясовується канал надходження наркотиків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

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