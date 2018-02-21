У Борисполі приземлився корпоративний літак Ryanair, - ФОТО Корпоративний Боїнг лоукостера Ryanair 21 лютого прилетів в Україну

У середу ввечері, 21 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився літак ірландського лоукостера Ryanair. На борту імовірно може перебувати менеджмент компанії.

Про це повідомляє ЦТС. Літак сів в українському аеропорту близько 20:50. Йдеться про лайнер Boeing 737-8AS з реєстраційним номером EI-DLE. Його перевізник використовує в корпоративних цілях. Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.

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