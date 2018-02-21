Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Борисполі приземлився корпоративний літак Ryanair, - ФОТО

Корпоративний Боїнг лоукостера Ryanair 21 лютого прилетів в Україну
У середу ввечері, 21 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився літак ірландського лоукостера Ryanair. На борту імовірно може перебувати менеджмент компанії.
У Борисполі приземлився корпоративний літак Ryanair, - ФОТО

Про це повідомляє ЦТС.

Літак сів в українському аеропорту близько 20:50.

Йдеться про лайнер Boeing 737-8AS з реєстраційним номером EI-DLE. Його перевізник використовує в корпоративних цілях.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2018 23:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.