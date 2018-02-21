БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ середу ввечері, 21 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився літак ірландського лоукостера Ryanair. На борту імовірно може перебувати менеджмент компанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Борисполі приземлився корпоративний літак Ryanair, - ФОТО
Корпоративний Боїнг лоукостера Ryanair 21 лютого прилетів в Україну
Про це повідомляє ЦТС.
Літак сів в українському аеропорту близько 20:50.
Йдеться про лайнер Boeing 737-8AS з реєстраційним номером EI-DLE. Його перевізник використовує в корпоративних цілях.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 02 2018 23:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles