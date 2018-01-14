CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Борисполі п'яна жінка на швидкості збила електроопору і дерево, намагаючись утекти від поліцейських.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Борисполі п'яна водійка на BMW збила електроопору, - ФОТО
Вночі на вимогу поліцейських зупинитися жінка-водій не відреагувала, збільшила швидкість авто і намагалася втекти
Фото: Патрульна поліція Борисполя
"Під час патрулювання 13 січня, близько 02:00, інспектори помітили, як водій автомобіля BMW 318, виїжджаючи з парковки, на вулиці Київський Шлях, перетнула подвійну суцільну лінію. На вимогу поліцейських зупинитися вона не відреагувала, зате збільшила швидкість, намагаючись втекти", - повідомляє прес-служба патрульної поліції Борисполя в Facebook.
"Патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик", - уточнили в прес-службі.
Нагадаємо, що 7 січня, у Львові водійка Peugeot 208 з ознаками наркотичного сп'яніння після зупинення за порушення Правил дорожнього руху збила патрульного і провезла його півкілометра на капоті.
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