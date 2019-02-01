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У Борисполі п'яний чоловік заліз на головну ялинку міста, - ВІДЕО

Йому загрожує кримінальна відповідальність
У Борисполі на Київщині п’яний чоловік видерся на головну ялинку міста.
У Борисполі п Фото: з відкритих джерел

"Вранці 1 січня молодик напідпитку поліз вгору по металевій конструкції ялинки, потім впав, при цьому пошкодивши ялинкові прикраси та частину ілюмінації", - повідомляє прес-служба поліції області, інформує "Українська правда".

Чоловікові 32 роки, він неодноразово був судимий за тяжкі злочини. 

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

"Чоловікові загрожує від чималого штрафу до 3 років позбавлення волі", - підсумували у поліції.

Додамо, що на період новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи.

 
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02 01 2019 12:48
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