CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Борисполі на Київщині п’яний чоловік видерся на головну ялинку міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Борисполі п'яний чоловік заліз на головну ялинку міста, - ВІДЕО
Йому загрожує кримінальна відповідальність
Фото: з відкритих джерел
"Вранці 1 січня молодик напідпитку поліз вгору по металевій конструкції ялинки, потім впав, при цьому пошкодивши ялинкові прикраси та частину ілюмінації", - повідомляє прес-служба поліції області, інформує "Українська правда".
Чоловікові 32 роки, він неодноразово був судимий за тяжкі злочини.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).
"Чоловікові загрожує від чималого штрафу до 3 років позбавлення волі", - підсумували у поліції.
Додамо, що на період новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи.
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02 01 2019 12:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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