У Борисполі п'яний чоловік заліз на головну ялинку міста, - ВІДЕО

У Борисполі на Київщині п’яний чоловік видерся на головну ялинку міста.

"Вранці 1 січня молодик напідпитку поліз вгору по металевій конструкції ялинки, потім впав, при цьому пошкодивши ялинкові прикраси та частину ілюмінації", - повідомляє прес-служба поліції області, інформує "Українська правда".

Чоловікові 32 роки, він неодноразово був судимий за тяжкі злочини.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

"Чоловікові загрожує від чималого штрафу до 3 років позбавлення волі", - підсумували у поліції.