У "Борисполі" в одному з терміналів досі не оновлюється табло

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" тимчасово не оновлюється табло в зоні вильоту в терміналі D.

Для отримання актуальної інформації потрібно використовувати один з альтернативних способів: 044-281-79-09 (довідкова аеропорт Бориспіль), 677 (платна довідка з мобільного), повідомив заступник гендиректора аеропорту Євген Дихне на своїй сторінці у Facebook. Також можна писати йому через месенджер Facebook.

Дихне повідомив, що ранкові черги в аеропорту були пов'язані з тим, що пасажири рейсу авіакомпанії Азур, які повинні були вилітати до Анталії, заблокували пункти прикордонного контролю. Авіакомпанія з технічних причин відклала час вильоту.

За сприяння керівництва аеропорту "Бориспіль" і Держприкордонслужби пункти контролю були розблоковані протягом години. На цей момент пункти контролю на авіаційну безпеку та прикордонний контроль працюють в нормальному режимі, зазначив заступник гендиректора.

"Хочу відзначити, що дані події не пов'язані зі збоєм в роботі систем аеропорту через спам-атаки", - підкреслив він.

За словами Дихне, ситуація пов'язана з сезонним збільшенням кількості чартерних перевезень авіакомпаніями і вильотом наших громадян на відпочинок. Він зазначив, що за минулу добу в аеропорту було обслужено 39060 пасажирів.

Нагадаємо, що аеропорт "Бориспіль" також виявився жертвою вірусної атаки, яка вразила сотні компаній по всій Україні.