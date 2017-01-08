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У "Борисполі" затримали двох іноземців, які намагалися вивезти 34 кг бурштину

"Для невиявлення "сонячного каміння" за допомоги сканування, він був завернутий у копіювальний папір та фольгу
В аеропорту "Бориспіль" під час огляду багажу, у двох громадян однієї з країн Південно-східної Азії правоохоронці виявили 34 кілограми бурштину.
У "Борисполі" затримали двох іноземців, які намагалися вивезти 34 кг бурштину Фото: ssu.gov.ua

Каміння "намагалися приховати під виглядом солодощів", повідомляє прес-служба СБУ.

"Для невиявлення "сонячного каміння" за допомоги сканування, він був завернутий у копіювальний папір та фольгу", - зазначили правоохоронці.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в Поліському природному заповіднику в Житомирській області поліцейські затримали 10 нелегальних копачів бурштину.

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01 08 2017 08:59
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