У "Борисполі" затримали двох іноземців, які намагалися вивезти 34 кг бурштину "Для невиявлення "сонячного каміння" за допомоги сканування, він був завернутий у копіювальний папір та фольгу

В аеропорту "Бориспіль" під час огляду багажу, у двох громадян однієї з країн Південно-східної Азії правоохоронці виявили 34 кілограми бурштину.

Фото: ssu.gov.ua

Каміння "намагалися приховати під виглядом солодощів", повідомляє прес-служба СБУ. "Для невиявлення "сонячного каміння" за допомоги сканування, він був завернутий у копіювальний папір та фольгу", - зазначили правоохоронці. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, що в Поліському природному заповіднику в Житомирській області поліцейські затримали 10 нелегальних копачів бурштину.

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