CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту "Бориспіль" під час огляду багажу, у двох громадян однієї з країн Південно-східної Азії правоохоронці виявили 34 кілограми бурштину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "Борисполі" затримали двох іноземців, які намагалися вивезти 34 кг бурштину
"Для невиявлення "сонячного каміння" за допомоги сканування, він був завернутий у копіювальний папір та фольгу
Фото: ssu.gov.ua
Каміння "намагалися приховати під виглядом солодощів", повідомляє прес-служба СБУ.
"Для невиявлення "сонячного каміння" за допомоги сканування, він був завернутий у копіювальний папір та фольгу", - зазначили правоохоронці.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що в Поліському природному заповіднику в Житомирській області поліцейські затримали 10 нелегальних копачів бурштину.
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