У "Борисполі" затримали екс-командира бойовиків "ДНР"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали колишнього командира одного з підрозділів бойовиків так званої "ДНР".

"Співробітники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки та Державної прикордонної служби затримали чоловіка 1987 року народження, який з листопада 2014 року по серпень 2015 року воював на боці бойовиків "ДНР" на посаді командира відділення", - повідомляє сайт прокуратури Київської області.

У затриманого вилучили "військовий квиток ДНР".



Фото: kobl.gp.gov.ua

Чоловіка повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації). Прокуратура внесла в суд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що британський суд вперше визнав громадянина країни Бенджаміна Стімсона, який воював на Донбасі на боці бойовиків, винним у терористичній діяльності і засудив його до п'яти років і чотирьох місяців в'язниці.