У "Борисполі" затримали екс-командира бойовиків "ДНР"
"Співробітники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки та Державної прикордонної служби затримали чоловіка 1987 року народження, який з листопада 2014 року по серпень 2015 року воював на боці бойовиків "ДНР" на посаді командира відділення", - повідомляє сайт прокуратури Київської області.
У затриманого вилучили "військовий квиток ДНР".
Фото: kobl.gp.gov.ua
Чоловіка повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації). Прокуратура внесла в суд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, що британський суд вперше визнав громадянина країни Бенджаміна Стімсона, який воював на Донбасі на боці бойовиків, винним у терористичній діяльності і засудив його до п'яти років і чотирьох місяців в'язниці.
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