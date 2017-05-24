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У "Борисполі" затримали податківця-корупціонера, який намагався втекти, - Матіос

Наразі прізвище втікача залишається невідомим
З аеропорту "Бориспіль" на повітряному судні намагався втекти керівник однієї з обласних податкових адміністрацій, якого підозрюють у корупції.
У "Борисполі" затримали податківця-корупціонера, який намагався втекти, - Матіос Анатолій Матіос. Фото: uapress.info

Про це розповів військовий прокурор України Анатолій Матіос, інформує "Українська правда".

"Щойно при спробі відльоту і втечі в аеропорту "Бориспіль" затримали ще одного з керівників однієї з податкових адміністрацій обласних", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

До 11:30 за київським часом затримали 23 підозрюваних. Їх будуть доставляти літаками до Києва, де в аеропорту "Жуляни" їм зачитають підозру. З аеропорту їх відправлятимуть у Печерський районний суд Києва для обрання запобіжного заходу.

Варто відзначити, що за словами Анатолія Матіоса, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров дав важливі свідчення, які дозволили затримати екс-керівників податкових інспекцій часів Віктора Януковича.

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24 05 2017 15:58
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