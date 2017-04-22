У Борисполі затримали посадовця "Одеського НПЗ" за фіктивне вивезення нафтопродуктів

З вини заступника гендиректора до дербюджету не надійшли 2,1 млрд грн

У п'ятницю, 21 квітня, в Борисполі був затриманий один із заступників гендиректора ПАТ "Одеський НПЗ", який відповідав за організацію фіктивного вивезення нафтопродуктів через нафтопереробний завод.

"За даними слідства, під керівництвом вказаного чоловіка на Одеському нафтопереробному заводі оформлено фіктивний вивіз в порядку реекспорту через ТОВ "Лагуна-Рені" понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовано підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами на території України без сплати обов’язкових митних платежів та зборів", - повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За словами Сарган, в результаті таких дій до державного бюджету України не надійшло податків на суму понад 2,1 млрд. гривень.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією), ст. 366 (службове підроблення).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що Господарський суд Одеської області в четвер, 18 серпня, своїм рішенням затвердив реєстр грошових вимог кредиторів ПАТ "Одеський НПЗ", фактично визнавши заборгованість заводу в обсязі 14 млрд гривень перед компаніями колишнього керівника тіньового бізнесу родини Януковича - Сергія Курченка.