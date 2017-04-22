У Борисполі затримали посадовця "Одеського НПЗ" за фіктивне вивезення нафтопродуктів
"За даними слідства, під керівництвом вказаного чоловіка на Одеському нафтопереробному заводі оформлено фіктивний вивіз в порядку реекспорту через ТОВ "Лагуна-Рені" понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовано підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами на території України без сплати обов’язкових митних платежів та зборів", - повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
За словами Сарган, в результаті таких дій до державного бюджету України не надійшло податків на суму понад 2,1 млрд. гривень.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією), ст. 366 (службове підроблення).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, що Господарський суд Одеської області в четвер, 18 серпня, своїм рішенням затвердив реєстр грошових вимог кредиторів ПАТ "Одеський НПЗ", фактично визнавши заборгованість заводу в обсязі 14 млрд гривень перед компаніями колишнього керівника тіньового бізнесу родини Януковича - Сергія Курченка.
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