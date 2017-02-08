У "Борисполі" затримали російського кримінального авторитета на прізвисько "Пецо"
"Російський кримінальний авторитет намагався потрапити на територію держави за підробленим паспортом громадянина України через міжнародний аеропорт "Бориспіль". Затриманий відомий у злочинному колі як організатор озброєних угрупувань, на рахунку яких - низка тяжких злочинів", - повідомляє прес-служба Нацполіції.
За даними правоохоронців, зловмисник прибув до України з республіки Білорусь.
За попередньою інформацією, фальшивий український паспорт зловмисник отримав від посередників, які мешкають на території однієї з південних областей України.
Вже відомо, що "Пецо" був організатором озброєного угрупування, які здійснювали вбивства, грабежі та розбійні напади.
"Під час скоєння одного з таких "нальотів" на квартиру підприємця в Росії він та його поплічники поранили двох поліцейських. За рішенням суду кримінальний авторитет був засуджений до 22 років в'язниці. Однак покарання відбував лише кілька років", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, що гГрузинський кримінальний авторитет Валіко Мжавія на прізвисько "Вало" видворений з України.
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