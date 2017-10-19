У "Борисполі" затримали українця, який намагався вивезти соколів до ОАЕ у валізі Чоловік хотів вивезти птахів до ОАЕ з метою реалізації

Увечері в середу, 18 жовтня, працівники Держприкордонслужби України затримали в аеропорту "Бориспіль" чоловіка, який хотів нелегально вивезти в Об'єднані арабські емірати (ОАЕ) трьох соколів.

Фото: dpsu.gov.ua

"Громадянина України 1980 року народження, який спробував перемістити птахів за кордон, затримали. Чоловік мав намір вилетіти рейсом Київ-Дубай", - повідомляє Держприкордонслужба. Повідомляється, що чоловік хотів вивезти птахів до ОАЕ з метою реалізації. За фактом виявлення складено відповідні матеріали справи. Виявлених птахів вилучено та передано взаємодіючим підрозділам. Нагадаємо, що в міжнародному аеропорту "Одеса" прикордонники і митники виявили клітку із сімома папугами, яку намагався провезти капітан авіалайнера, що прибув із Туреччини.

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