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У Босфорі навпіл розколовся турецький суховантаж, який возив сировину в Крим - ВІДЕО

Судно возило сировину на завод "Титан" в анексований Крим
Біля входу в Босфор розколовся на дві частини турецький суховантаж Leonardo.
У Босфорі навпіл розколовся турецький суховантаж, який возив сировину в Крим - ВІДЕО Фото: denizhaber.com.tr

Судно неодноразово возило сировину для заводу "Титан" через керченський порт Камиш-Бурун, інфомує BSNews.

Корабельна аварія сталася вночі з 26 на 27 червня. Судно йшло без вантажу з Ростова-на-Дону в турецький порт Тузла.

Суховантаж радянської споруди (його спустили на воду 42 роки тому) у 2011 році був проданий "Укррічфлотом" турецькому власнику.

Нагадаємо, що на початку серпня прикордонники Одеського загону морської охорони затримали в українських водах річки Дунай судно San Porfyrios під прапором Белізу, яке у 2014-2015 роках неодноразово заходило в закриті порти Автономної республіки Крим, що перебуває під російською окупацією.

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28 08 2017 09:15
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