CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля входу в Босфор розколовся на дві частини турецький суховантаж Leonardo.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Босфорі навпіл розколовся турецький суховантаж, який возив сировину в Крим - ВІДЕО
Судно возило сировину на завод "Титан" в анексований Крим
Фото: denizhaber.com.tr
Судно неодноразово возило сировину для заводу "Титан" через керченський порт Камиш-Бурун, інфомує BSNews.
Корабельна аварія сталася вночі з 26 на 27 червня. Судно йшло без вантажу з Ростова-на-Дону в турецький порт Тузла.
Суховантаж радянської споруди (його спустили на воду 42 роки тому) у 2011 році був проданий "Укррічфлотом" турецькому власнику.
Нагадаємо, що на початку серпня прикордонники Одеського загону морської охорони затримали в українських водах річки Дунай судно San Porfyrios під прапором Белізу, яке у 2014-2015 роках неодноразово заходило в закриті порти Автономної республіки Крим, що перебуває під російською окупацією.
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28 08 2017 09:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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