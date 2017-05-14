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У Боснії і Герцеговині внаслідок краху літака загинули п'ятеро осіб

При падінні повітряне судно спалахнуло
У результаті падіння літака на півдні Боснії і Герцеговини в суботу, 13 травня, загинули 5 осіб, у тому числі 3 дітей.
У Боснії і Герцеговині внаслідок краху літака загинули п Фото: thepeninsulaqatar.com

Судно впало біля південного міста Мостар, аварія сталася о 15:50 за місцевим часом, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

Правоохоронці, пожежники і медики прибули на місце катастрофи, повідомили у поліції.

"П'ятеро людей загинули, включаючи льотчика і, як повідомляється, трьох дітей", - сказав поліцейський, додавши, що п'ята жертва ще не ідентифікована.

Повідомляється, що при падінні повітряне судно спалахнуло.

Нагадаємо, що у провінції Артеміса на заході Куби в результаті краху військового літака Ан-26 загинули вісім військовослужбовців.

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14 05 2017 12:37
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