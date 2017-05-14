У Боснії і Герцеговині внаслідок краху літака загинули п'ятеро осіб При падінні повітряне судно спалахнуло

У результаті падіння літака на півдні Боснії і Герцеговини в суботу, 13 травня, загинули 5 осіб, у тому числі 3 дітей.

Фото: thepeninsulaqatar.com

Судно впало біля південного міста Мостар, аварія сталася о 15:50 за місцевим часом, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію. Правоохоронці, пожежники і медики прибули на місце катастрофи, повідомили у поліції. "П'ятеро людей загинули, включаючи льотчика і, як повідомляється, трьох дітей", - сказав поліцейський, додавши, що п'ята жертва ще не ідентифікована. Повідомляється, що при падінні повітряне судно спалахнуло. Нагадаємо, що у провінції Артеміса на заході Куби в результаті краху військового літака Ан-26 загинули вісім військовослужбовців.

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