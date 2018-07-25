У Боснії пропонують залучити армію для стримування потоку мігрантів на кордоні
Боснія зараз намагається розмістити приблизно 5000 людей, які прагнуть пройти через сусідню Хорватію до заможних країн ЄС на північ, повідомляє Reuters.
Починаючи з 2018 року понад 9 тисяч людей з Азії та Північної Африки прибули до Боснії із Сербії та Чорногорії, включаючи 3 тисячі за останній місяць.
"Я планую ініціювати зміни до закону, які передбачають розгортання армії для захисту наших кордонів", - заявив Мектич.
У Боснії лише два офіційні центри для біженців. Нові об'єкти не відкриваються, поки не буде укладено угоду між напівавтономними регіональними урядами, багато з яких відмовляються від розміщення мігрантів на своїй території.
Багато мігрантів перебувають в імпровізованих притулках, наметах та напівзруйнованих будівлях в північно-західних містах поблизу хорватського кордону.
Нагадаємо, що Угорщина офіційно вийшла з процесу переговорів стосовно запровадження міграційного пакту ООН.
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