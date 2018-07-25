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У Боснії пропонують залучити армію для стримування потоку мігрантів на кордоні

У Боснії лише два офіційні центри для біженців
Міністр з питань безпеки Боснії Драган Мектич пропонує затвердити законодавчі зміни, щоб забезпечити розгортання армії на кордоні для стримування потоку мігрантів, які прямують до ЄС.
У Боснії пропонують залучити армію для стримування потоку мігрантів на кордоні Фото: telegraf.com

Боснія зараз намагається розмістити приблизно 5000 людей, які прагнуть пройти через сусідню Хорватію до заможних країн ЄС на північ, повідомляє Reuters.

Починаючи з 2018 року понад 9 тисяч людей з Азії та Північної Африки прибули до Боснії із Сербії та Чорногорії, включаючи 3 тисячі за останній місяць.

"Я планую ініціювати зміни до закону, які передбачають розгортання армії для захисту наших кордонів", - заявив Мектич.

У Боснії лише два офіційні центри для біженців. Нові об'єкти не відкриваються, поки не буде укладено угоду між напівавтономними регіональними урядами, багато з яких відмовляються від розміщення мігрантів на своїй території.

Багато мігрантів перебувають в імпровізованих притулках, наметах та напівзруйнованих будівлях в північно-західних містах поблизу хорватського кордону.

Нагадаємо, що Угорщина офіційно вийшла з процесу переговорів стосовно запровадження міграційного пакту ООН.

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25 07 2018 21:52
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