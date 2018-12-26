У Боснії та Герцеговині протестують проти свавілля поліції

У Боснії та Герцеговині тривають масові протести проти свавілля правоохоронних органів.

Поштовхом до протестів стало затримання чоловіка, який не може добитися правди у справі щодо вбивства свого сина , повідомляє Economistua.

Протести тривають з березня, після того як у місті Баня-Лука виявили тіло 21-річного Давида Драгичевича, загиблого при загадкових обставинах.

Нещодавній арешт батька Давида – Давора Драгичевича – призвів до нової хвилі протестів, які вже привернули увагу Європейської Делегації. Остання, в свою чергу, зажадала від поліції негайного звільнення чоловіка. Давора пізніше відпустили, проте мітинги тривають з новою силою.

Нагадаємо, що хорватську поліцію вкотре звинуватили у застосуванні надмірної сили щодо мігрантів, які намагаються перетинати кордон з Боснією.