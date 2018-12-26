У Боснії та Герцеговині протестують проти свавілля поліції
Поштовхом до протестів стало затримання чоловіка, який не може добитися правди у справі щодо вбивства свого сина , повідомляє Economistua.
Протести тривають з березня, після того як у місті Баня-Лука виявили тіло 21-річного Давида Драгичевича, загиблого при загадкових обставинах.
Нещодавній арешт батька Давида – Давора Драгичевича – призвів до нової хвилі протестів, які вже привернули увагу Європейської Делегації. Остання, в свою чергу, зажадала від поліції негайного звільнення чоловіка. Давора пізніше відпустили, проте мітинги тривають з новою силою.
Нагадаємо, що хорватську поліцію вкотре звинуватили у застосуванні надмірної сили щодо мігрантів, які намагаються перетинати кордон з Боснією.
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