У Боснії та Герцеговині скасували новорічні концерти через протести

"Влада боснійських сербів у понеділок скасувала концерти напередодні Нового року, побоюючись нових заворушень"

У Боснії та Герцеговині скасували новорічні концерти через побоювання нових заворушень.

протести у Боснії та Герцеговині

"Влада боснійських сербів у понеділок скасувала концерти напередодні Нового року, побоюючись нових заворушень після того, як тисячі протестувальників вимагали відставки міністра внутрішніх справ через смерть студента", - повідомляє "Укрінформ".

Поліція заявила, що шукає п'ятьох осіб після того, як недільні демонстрації у місті Баня-Лука змусили владу скасувати концерт.

Нагадаємо, що у Боснії та Герцеговині тривають масові протести проти свавілля правоохоронних органів.