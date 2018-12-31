CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Боснії та Герцеговині скасували новорічні концерти через побоювання нових заворушень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Боснії та Герцеговині скасували новорічні концерти через протести
"Влада боснійських сербів у понеділок скасувала концерти напередодні Нового року, побоюючись нових заворушень"
протести у Боснії та Герцеговині
"Влада боснійських сербів у понеділок скасувала концерти напередодні Нового року, побоюючись нових заворушень після того, як тисячі протестувальників вимагали відставки міністра внутрішніх справ через смерть студента", - повідомляє "Укрінформ".
Поліція заявила, що шукає п'ятьох осіб після того, як недільні демонстрації у місті Баня-Лука змусили владу скасувати концерт.
Нагадаємо, що у Боснії та Герцеговині тривають масові протести проти свавілля правоохоронних органів.
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