У боях під Авдіївкою вбито заступника "Гіві" - "Консула"

Бойовики зробили спробу штурму позицій українських військових в районі Авдіївки. Під час атаки терористи зазнали втрат.

"Один підрозділ російських бойовиків під Авдіївкою розпочав стрілянину і пішов у наступ. Спочатку самі запросили режим тиші, але через 10 хвилин перегрупувалися і пішли у наступ", – повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

"Кілька бойовиків убито, серед них і терорист на прізвисько "Консул", – наголосив губернатор.

"Консул" був заступником ватажка терористів Михайла Толстих на прізвисько "Гіві".

Нагадаємо, що проросійські бойовики на Донбасі ігнорують заклики до перемир'я та продовжують здійснювати обстріл Авдіївки.

Вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.