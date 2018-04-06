У БПП нагадали Гройсману, що Антикорупційний суд - не його компетенція

Він прокоментував заяву керівника уряду про його намір піти у відставку у разі, якщо Антикорупційний суд не створять

У фракції БПП нагадали, що питання ухвалення закону про Антикорупційний суд не перебуває у сфері компетенції прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Наразі його прийнято в першому читанні. І відповідальність парламенту - ухвалити цей законопроект. Відповідальність Кабінету міністрів - це, наскільки я розумію, питання тарифів, яке зараз обговорюється між міжнародними партнерами і Кабінетом Міністрів", - наголосив Герасимов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що кожен орган влади має нести відповідальність за свою сферу і зрив домовленостей у своїй сфері.

"Тому в четвер парламент проголосує законопроект про Антикорупційний суд, тому що Президент його вніс, зона відповідальності парламенту - його прийняти. Що стосується зони відповідальності уряду, давайте побажаємо успіхів для того, щоб переговори з нашими міжнародними партнерами, МВФ, у питаннях тарифів пройшли успішно", - підсумував Герасимов.

У свою чергу, представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко висловила подібну позицію.

"Звичайно, нам приємно, що прем'єр-міністр України так турбується про повноваження парламенту щодо голосування цього закону і турбується про те, чи буде проголосований внесений президентом України закон про антикорупційний суд. Звичайно, коли прем'єр-міністр турбується про повноваження парламенту - це добре, але ми б хотіли, щоб Кабмін також турбувався про повноваження уряду", - заявила Ірина Луценко "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Вона пояснила, що мова йде про переговори з МВФ, наповнення бюджету, виплати пенсій, постачання в Україну ліків, вакцин, питання децентралізації та фінансування об'єднаних територіальних громад.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман на спільному брифінгу зі спікером Андрієм Парубієм пригрозив, що складе з себе повноваження глави уряду, якщо закон про Антикорупційний суд не буде прийнятий.

Від прийняття цього закону залежить виділення Україні траншу МВФ та інші кредити.

Парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня.

Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду.