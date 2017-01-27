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У БПП підтвердили факт отруєння депутата Кононенка ртуттю

Нардеп поки не звертався до ГПУ
У "Блоці Петра Порошенка" підтвердили факт отруєння ртуттю нардепа від цієї ж фракції Ігоря Кононенка.
У БПП підтвердили факт отруєння депутата Кононенка ртуттю Ігор Кононенко. Фото: 112.ua

"Йде шквал дзвінків з приводу отруєння Ігоря Кононенка. По-перше, це, на жаль, правда. Але, по-друге, вороги не дочекаються. І це головне", - написав у Facebook колега Кононенка по фракції Олексій Гончаренко.

Гончаренко також додав, що ця інформація не поширювалася через небажання створювати сенсації.

"Продовжує активно працювати і в партії, і в парламенті", - додав він.

У той же час, до Генеральної прокуратури України не надходило заяв за фактом отруєння Кононенка, повідомяє "Інтерфакс-Україна".

"Офіційних заяв за фактом отруєння Кононенка не надходило. У разі, якщо така заява надійде, то буде відкрито провадження", - сказано в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що реагують тільки на офіційні звернення.

Нагадаємо, що шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна повідомила, що народний депутат від БПП, соратник Президента Петра Порошенка Ігор Кононенко зараз проходить лікування внаслідок отруєння ртуттю.

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