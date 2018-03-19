У БПП пообіцяли шокуюче відео про Савченко

В цей день Рада розгляне питання про зняття недоторканності із Савченко

Представник президента у Верховній Раді нардеп Ірина Луценко в понеділок, 19 березня, заявила, що в четвер ГПУ представить у парламенті відео у справі народного депутата Надії Савченко.

Про це повідомляє УНН.

Вона також розповіла, що в цей день Рада розгляне питання про зняття недоторканності із Савченко, про її затримання і арешт.

"У середу розглядатиме питання щодо Савченко регламентний комітет. За процедурою подання представляти може тільки Генпрокурор, тому він буде. Фракція БПП проголосує за всі три позиції - за зняття недоторканності, затримання й арешт.

За всі три позиції. Ми визначилися з цим. Те відео, яке ви побачите в четвер, шокує все суспільство", - повідомила Луценко.

Вона додала, що не бачила відео, але знає, що воно шокуюче. Нагадаємо, комітет ВР розгляне в середу подання ГПУ на Савченко.

Нагадаємо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

Додамо, що фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді має намір підтримати подання Генеральної прокуратури на зняття недоторканності, затримання і арешт депутата Надії Савченко .