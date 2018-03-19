Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У БПП пообіцяли шокуюче відео про Савченко

В цей день Рада розгляне питання про зняття недоторканності із Савченко
Представник президента у Верховній Раді нардеп Ірина Луценко в понеділок, 19 березня, заявила, що в четвер ГПУ представить у парламенті відео у справі народного депутата Надії Савченко.
У БПП пообіцяли шокуюче відео про Савченко Фото: соцмережі

Про це повідомляє УНН.

Вона також розповіла, що в цей день Рада розгляне питання про зняття недоторканності із Савченко, про її затримання і арешт.

"У середу розглядатиме питання щодо Савченко регламентний комітет. За процедурою подання представляти може тільки Генпрокурор, тому він буде. Фракція БПП проголосує за всі три позиції - за зняття недоторканності, затримання й арешт.

За всі три позиції. Ми визначилися з цим. Те відео, яке ви побачите в четвер, шокує все суспільство", - повідомила Луценко.

Вона додала, що не бачила відео, але знає, що воно шокуюче. Нагадаємо, комітет ВР розгляне в середу подання ГПУ на Савченко.

Нагадаємо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

Додамо, що фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді має намір підтримати подання Генеральної прокуратури на зняття недоторканності, затримання і арешт депутата Надії Савченко .

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 03 2018 22:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.