ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко не підтримує ідею розриву дипломатичних відносин з РосієюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У БПП заявили, що Порошенко не підтримує розрив дипвідносин з Росією
Питання про дипвідносини з Росією отримає іншу модальність
Фото: Polemix
Про це заявив народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Іван Вінник.
"Президент не підтримує ідею розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією – ідею, яку я пропонував комітетові. Вона залишається на розгляді комітету, будемо визначатися в подальшому з модальністю",- сказав нардеп у коментарі телеканалу Прямий.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення.
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08 11 2017 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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