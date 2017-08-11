У БПП заявили, що Порошенко не підтримує розрив дипвідносин з Росією

Питання про дипвідносини з Росією отримає іншу модальність

Президент України Петро Порошенко не підтримує ідею розриву дипломатичних відносин з Росією

Про це заявив народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Іван Вінник.

"Президент не підтримує ідею розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією – ідею, яку я пропонував комітетові. Вона залишається на розгляді комітету, будемо визначатися в подальшому з модальністю",- сказав нардеп у коментарі телеканалу Прямий.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення.