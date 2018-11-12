У Бразилії чоловік застрелив чотирьох людей у церкві і вчинив самогубство Причини стрілянини невідомі

У вівторок, 11 грудня, у бразильському місті Кампінас озброєний чоловік відкрив вогонь у церкві. За останніми даними, унаслідок стрілянини загинули щонайменше чотири людини, ще троє дістали поранення. Стрілок вчинив самогубство.

Фото: folha.uol.com.br

Спочатку поліція повідомила, що унаслідок стрілянини поранення дістали дев'ять людей, згодом уточнила, що кількість поранених — три людини, повідомляє CNN. Архиєпархія міста повідомила, що їм невідомі мотиви стрілянини. На час поліцейського розслідування храм закрили для відвідувачів. Нагадаємо, в американському місті Піттсбург чоловік відкрив вогонь у синагозі. Щонайменше вісім людей загинули.

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