CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 11 грудня, у бразильському місті Кампінас озброєний чоловік відкрив вогонь у церкві. За останніми даними, унаслідок стрілянини загинули щонайменше чотири людини, ще троє дістали поранення. Стрілок вчинив самогубство.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бразилії чоловік застрелив чотирьох людей у церкві і вчинив самогубство
Причини стрілянини невідомі
Фото: folha.uol.com.br
Спочатку поліція повідомила, що унаслідок стрілянини поранення дістали дев'ять людей, згодом уточнила, що кількість поранених — три людини, повідомляє CNN.
Архиєпархія міста повідомила, що їм невідомі мотиви стрілянини.
На час поліцейського розслідування храм закрили для відвідувачів.
Нагадаємо, в американському місті Піттсбург чоловік відкрив вогонь у синагозі. Щонайменше вісім людей загинули.
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11 12 2018 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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