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У Бразилії чоловік застрелив чотирьох людей у церкві і вчинив самогубство

Причини стрілянини невідомі
У вівторок, 11 грудня, у бразильському місті Кампінас озброєний чоловік відкрив вогонь у церкві. За останніми даними, унаслідок стрілянини загинули щонайменше чотири людини, ще троє дістали поранення. Стрілок вчинив самогубство.
У Бразилії чоловік застрелив чотирьох людей у церкві і вчинив самогубство Фото: folha.uol.com.br

Спочатку поліція повідомила, що унаслідок стрілянини поранення дістали дев'ять людей, згодом уточнила, що кількість поранених — три людини, повідомляє CNN.

Архиєпархія міста повідомила, що їм невідомі мотиви стрілянини.

На час поліцейського розслідування храм закрили для відвідувачів.

Нагадаємо, в американському місті Піттсбург чоловік відкрив вогонь у синагозі. Щонайменше вісім людей загинули.

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11 12 2018 20:20
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