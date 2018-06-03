У Бразилії грабіжники за шість хвилин викрали $5 млн з вантажного літака
Вантажний літак авіакомпанії Lufthansa повинен був вилетіти з Бразилії до швейцарського Цюріха, пише газета Folha de San Paulo, передає "Інтерфакс-Україна".
Поліція в понеділок повідомила, що невідомі проникли на територію аеропорту, наклеївши на автомобіль фальшиві знаки служби внутрішньої безпеки. П'ятеро людей, погрожуючи охороні зброєю, винесли з лайнера $5 млн готівкою.
У повідомленні наголошується, що злочинцям на пограбування було потрібно всього шість хвилин. Зараз поліція розшукує грабіжників.
Вкрадені гроші перевозилися під контролем компанії Brink's - транспортного оператора, що спеціалізується на доставці цінностей. Інформації про постраждалих унаслідок нападу немає.
Нагадаємо, що в Швеції поліція впіймала зловмисників-каскадерів, які на ходу грабували автомобілі.
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