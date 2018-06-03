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У Бразилії грабіжники за шість хвилин викрали $5 млн з вантажного літака

Зараз поліція розшукує грабіжників
У бразильському місті Сан-Паулу грабіжники вкрали $ 5 млн з літака, який перебував у вантажному терміналі аеропорту Віракопус.
У Бразилії грабіжники за шість хвилин викрали $5 млн з вантажного літака Фото: en.wikipedia.org

Вантажний літак авіакомпанії Lufthansa повинен був вилетіти з Бразилії до швейцарського Цюріха, пише газета Folha de San Paulo, передає "Інтерфакс-Україна".

Поліція в понеділок повідомила, що невідомі проникли на територію аеропорту, наклеївши на автомобіль фальшиві знаки служби внутрішньої безпеки. П'ятеро людей, погрожуючи охороні зброєю, винесли з лайнера $5 млн готівкою.

У повідомленні наголошується, що злочинцям на пограбування було потрібно всього шість хвилин. Зараз поліція розшукує грабіжників.

Вкрадені гроші перевозилися під контролем компанії Brink's - транспортного оператора, що спеціалізується на доставці цінностей. Інформації про постраждалих унаслідок нападу немає.

Нагадаємо, що в Швеції поліція впіймала зловмисників-каскадерів, які на ходу грабували автомобілі.

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06 03 2018 09:38
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