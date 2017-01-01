У Бразилії на новорічній вечірці чоловік розстріляв 11 людей
Чоловік увірвався в будинок, де зустрічали Новий рік, і застрелив 11 осіб, після чого покінчив життя самогубством, повідомляє Reuters.
Поліція штату Сан-Паулу припускає, що стрілець пішов на злочин через розлучення з дружиною. За даними місцевих ЗМІ, серед убитих була і його дружина, і 8-річний син, але в поліції цього офіційно не підтверджують.
Також, місцеві видання повідомляють, що загалом стрілець підстрелив 15 осіб. Деякі з них перебувають в критичному стані.
Сусіди чули постріли за 15 хвилин до Нового року, але не впізнали в них звуку пострілів. Поліцію викликали лише через годину, коли один з поранених прийшов до них по допомогу.
Агентство відзначає, що, незважаючи на високий рівень злочинності, в Бразилії такі масові вбивства не є звичайними.
Нагадаємо, що у новорічну ніч в нічному клубі Стамбула невідомий відкрив вогонь на вечірці у нічному клубі. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає.
Влада Туреччини кваліфікувала трагедію, яка сталася в нічному клубі в Стамбулі, як терористичну атаку. У зв'язку з цим було запроваджено тимчасову заборону на висвітлення інциденту турецькими ЗМІ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: