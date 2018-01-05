У Бразилії обвалилася палаюча багатоповерхівка, - ВІДЕО На місце інциденту виїхали пожежники і рятувальники

У багатоповерховому будинку в бразильському Сан-Паулу сталася пожежа, в результаті якої охоплені вогнем конструкції не витримали і будівля обвалилася.

Фото: Enter.News

За попередніми даними, загинула одна людина, інформує Folha de S.Paulo. Очевидці стверджують, що на верхніх поверхах залишалися люди і жертв може бути більше. На місце інциденту виїхали пожежники і рятувальники, район події оточено. Нагадаємо, що на заводі авіаційної корпорації "Рубин" в Балашисі Московської області спалахнула потужна пожежа.

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