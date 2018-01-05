CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ багатоповерховому будинку в бразильському Сан-Паулу сталася пожежа, в результаті якої охоплені вогнем конструкції не витримали і будівля обвалилася.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бразилії обвалилася палаюча багатоповерхівка, - ВІДЕО
На місце інциденту виїхали пожежники і рятувальники
Фото: Enter.News
За попередніми даними, загинула одна людина, інформує Folha de S.Paulo.
Очевидці стверджують, що на верхніх поверхах залишалися люди і жертв може бути більше.
На місце інциденту виїхали пожежники і рятувальники, район події оточено.
Нагадаємо, що на заводі авіаційної корпорації "Рубин" в Балашисі Московської області спалахнула потужна пожежа.
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