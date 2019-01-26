Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Бразилії прорвало греблю: дев'ятеро загиблих, 300 зниклих безвісти

На залізорудній шахті у південно-східній частині Бразилії прорвало греблю резервуару з відходами видобутку корисних копалин
Наразі відомо про принаймні дев'ятьох загиблих, близько 300 людей вважаються зниклими безвісти.
У Бразилії прорвало греблю: дев Фото: EPA

За словами губернатора штату Мінас-Жейрас Ромеу Зема, шансів знайти тих, хто зміг вижити, мало, повідомляє ВВС Україна.

"Шансів мало: ймовірно, все, що ми знайдемо, - це тіла", - каже він.

Внаслідок прориву греблі, яка стримувала відходи від видобутку залізної руди, потік бруду ринув на кілька фермерських поселень.

Жителів прилеглих районів почали евакуювати за допомогою гелікоптерів. Про кількість евакуйованих влада поки не повідомляє.


Фото: EPA


Фото: Reuters

Відходами залило комуну Віла Фортеко, що неподалік від міста Брумандіньйо, повідомив представник компанії Vale.

"На відеозаписах з гелікоптерів, які демонструють на бразильских телеканалах, видно, як потік бруду змиває все на своєму шляху", - зазначає видання.

Загинули принаймні 50 людей, але не виключив, що жертв може виявитися й значно більше, заявив мер Брумандіньйо Авімар де Мело в розмові з журналістами.

Нагадаємо, греблю прорвало 25 січня. В результаті руйнування греблі на житлові будинки обрушилися потоки бруду, десятки людей опинилися в пастці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2019 10:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.