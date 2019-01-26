У Бразилії прорвало греблю: дев'ятеро загиблих, 300 зниклих безвісти
За словами губернатора штату Мінас-Жейрас Ромеу Зема, шансів знайти тих, хто зміг вижити, мало, повідомляє ВВС Україна.
"Шансів мало: ймовірно, все, що ми знайдемо, - це тіла", - каже він.
Внаслідок прориву греблі, яка стримувала відходи від видобутку залізної руди, потік бруду ринув на кілька фермерських поселень.
Жителів прилеглих районів почали евакуювати за допомогою гелікоптерів. Про кількість евакуйованих влада поки не повідомляє.
Фото: EPA
Фото: Reuters
Відходами залило комуну Віла Фортеко, що неподалік від міста Брумандіньйо, повідомив представник компанії Vale.
"На відеозаписах з гелікоптерів, які демонструють на бразильских телеканалах, видно, як потік бруду змиває все на своєму шляху", - зазначає видання.
Загинули принаймні 50 людей, але не виключив, що жертв може виявитися й значно більше, заявив мер Брумандіньйо Авімар де Мело в розмові з журналістами.
Нагадаємо, греблю прорвало 25 січня. В результаті руйнування греблі на житлові будинки обрушилися потоки бруду, десятки людей опинилися в пастці.
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