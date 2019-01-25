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У Бразилії прорвало греблю, понад 200 осіб зникли безвісти, - ФОТО

Про кількість загиблих і поранених не повідомляється
Після прориву греблі хвостосховища гірничодобувної компанії Vale в Бразилії щонайменше 200 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомили місцеві рятувальники.
У Бразилії прорвало греблю, понад 200 осіб зникли безвісти, - ФОТО Фото:Twitter

У заяві пожежної команди йдеться, що в результаті руйнування греблі на житлові будинки обрушилися потоки бруду, десятки людей опинилися в пастці, передає Reuters.


Фото:Twitter

У компанії Vale заявили, що в адміністративних будівлях, яких накрили потоки бруду і води, знаходилися працівники.

Про кількість загиблих і поранених не повідомляється.

За повідомленнями влади, вода і бруд досягли місцевої громади Віла Фортек, недалеко від міста Брумадінью.

Нагадаємо, що у Лаосі внаслідок прориву дамби ГЕС, яка призвела до масштабної повені на півдні країни, загинули 19 людей, сотні зникли безвісти. Катастрофа сталась 24 липня 2018 року.

 

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25 01 2019 23:43
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