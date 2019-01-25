CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля прориву греблі хвостосховища гірничодобувної компанії Vale в Бразилії щонайменше 200 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомили місцеві рятувальники.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бразилії прорвало греблю, понад 200 осіб зникли безвісти, - ФОТО
Про кількість загиблих і поранених не повідомляється
Фото:Twitter
У заяві пожежної команди йдеться, що в результаті руйнування греблі на житлові будинки обрушилися потоки бруду, десятки людей опинилися в пастці, передає Reuters.
Фото:Twitter
У компанії Vale заявили, що в адміністративних будівлях, яких накрили потоки бруду і води, знаходилися працівники.
Про кількість загиблих і поранених не повідомляється.
За повідомленнями влади, вода і бруд досягли місцевої громади Віла Фортек, недалеко від міста Брумадінью.
Нагадаємо, що у Лаосі внаслідок прориву дамби ГЕС, яка призвела до масштабної повені на півдні країни, загинули 19 людей, сотні зникли безвісти. Катастрофа сталась 24 липня 2018 року.
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