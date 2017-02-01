У Бразилії тюремний бунт: близько 60 людей загинули

Близько 60 людей загинули під час сутичок між двома угрупованнями наркоторгівців у в'язниці бразильського міста Манаус.

"Дані про нових жертв можуть з’явитися, коли влада отримає більш чітке уявлення про масштаби протистояння між конкуруючими угрупованнями злочинців", - зазначив керівник служби безпеки штату Амазонас Серхіо Фонт, повідомляє Reuters.

В ході конфлікту ув'язнені взяли в заручники 12 тюремних наглядачів, а також кілька інших ув'язнених, яких відпустили через декілька годин.

Міжнародні правозахисні організації різко критикують Бразилію за її тюремну систему, оскільки бразильські тюрми надто переповнені, а сутички між ув’язненими відбуваються регулярно.

Нагадаємо, що влітку в Коцюбинській колонії-поселенні в'язні влаштували бунт, внаслідок чого втекла частина ув'язнених.