CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок ДТП за участю 36 автомобілів в Бразилії загинули 2 людини і постраждали щонайменше 20 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бразилії учасниками ДТП стали 36 автомобілів, є жертви
Причиною ДТП стала хмара диму
Фото: скріншот
Причиною масштабної ДТП стала хмара, що утворилася після пожежі, повідомляє "Сіньхуа".
За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням, після чого послідувала низка зіткнень.
Фото: скріншот
На місці інциденту працюють рятувальники.
Нагадаємо, що восьмеро людей загинули у зіткненні мікроавтобуса та двох вантажівок на трасі М1 поблизу міста Мілтон-Кінз (Великобританія).
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