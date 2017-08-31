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У Бразилії учасниками ДТП стали 36 автомобілів, є жертви

Причиною ДТП стала хмара диму
Внаслідок ДТП за участю 36 автомобілів в Бразилії загинули 2 людини і постраждали щонайменше 20 людей.
У Бразилії учасниками ДТП стали 36 автомобілів, є жертви Фото: скріншот

Причиною масштабної ДТП стала хмара, що утворилася після пожежі, повідомляє "Сіньхуа".

За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням, після чого послідувала низка зіткнень.


Фото: скріншот

На місці інциденту працюють рятувальники.

Нагадаємо, що восьмеро людей загинули у зіткненні мікроавтобуса та двох вантажівок на трасі М1 поблизу міста Мілтон-Кінз (Великобританія).

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31 08 2017 09:19
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