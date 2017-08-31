У Бразилії учасниками ДТП стали 36 автомобілів, є жертви Причиною ДТП стала хмара диму

Внаслідок ДТП за участю 36 автомобілів в Бразилії загинули 2 людини і постраждали щонайменше 20 людей.

Фото: скріншот

Причиною масштабної ДТП стала хмара, що утворилася після пожежі, повідомляє "Сіньхуа". За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням, після чого послідувала низка зіткнень.

Фото: скріншот На місці інциденту працюють рятувальники. Нагадаємо, що восьмеро людей загинули у зіткненні мікроавтобуса та двох вантажівок на трасі М1 поблизу міста Мілтон-Кінз (Великобританія).

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